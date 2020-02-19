بمشاركة النهضة.. الفخفاخ يقدم تشكيلة الحكومة التونسية للسعيد

بعد مخاض عسير، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومته الجديدة، بمشاركة حركة النهضة.

وكشف الفخفاخ عن تشكيلة حكومته التي تتجاوز الثلاثين وزيرا، حيث قدمها للرئيس لرئيس الجمهورية قيس السعيد.

وكانت الرئاسة التونسية قد حددت موعد الإعلان عن حكومة الفخفاخ، في وقت أكدت فيه حركة النهضة أنها تسعى لتجنيب البلاد سيناريو الانتخابات المبكرة، مستبقة الإعلان بالتلميح لمنح الثقة للحكومة، كما أشارت الحركة إلى أنها «تخلت» عن شرط مشاركة حزب القروي في الحكومة.

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واستبقت النهضة الإعلان الرسمي عن حكومة الفخفاخ، بتأكيد مشاركتها فيها في بيان رسمي وقعه رئيسها راشد الغنوشي، وأعزت فيه مشاركتها للظروف التي تعرفها المنطقة وخصوصا الحرب في ليبيا.

وشكل الفخفاخ حكومته في الدقائق الأخيرة من المهلك التي يمنحها الدستور التونسي له والمحددة في شهر واحد، من اامقرر أن ينتهي منتصف هذه الليلة، حيث كانت البلاد مهددة بالعودة لانتخابات تشريعية جديدة بعد حل مجلس نواب الشعب، في حال فشل محاولة الفخفاخ في إخراج حكومة.