مستشار جماعي من «البام» يسقط ملتبسا بحيازة رشوة

منتخب جديد يُسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتلقي رشوة، فقد أوقفت الشرطة القضائية بالعطاوية، صباح أول أمسالاثنين، النائب الرابع لرئيس جماعة “الشعراء” بإقليم قلعة السراغنة، متلبسا بتسلم رشوة مفترضة قدرها 800 درهمداخل ملحقة تابعة للجماعة المذكورة.

واستنادا إلى مصادر محلية، فقد تقدم مهاجر مغربي بإيطاليا بشكاية لدى المصالح برئاسة النيابة العامة، عبر الخطالهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها “م.ع“، نائب رئيس مجلس الجماعة،المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمفوض إليه مهمة الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، بأنهطلب منه رشوة مقابل توقيعه على صحة “عقد بيع” تفوّت له بمقتضاه والدته ملكية بقعة أرضية سكنية بمركز مدينةالعطاوية.

لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك لدىابتدائية قلعة السراغنة بالتنسيق مع الضابطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بالعطاوية، من أجل ربط الاتصالبالمشتكي (28 سنة)، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي تشبث فيه بالمتابعة القضائية ضد نائب الرئيس،ليُعاد الاتصال بالنيابة العامة التي أعطت تعليمات شفوية للتنسيق مع المشتكي لنصب كمين لنائب الرئيس لضبطه فيحالة تلبس بتلقي رشوة، وتنفيذا لهذه التعليمات قامت الشرطة بنسخ أربع أوراق مالية من فئة 200 درهم، وتم الاتفاق معالمشتكي على معاودة الاتصال بنائب الرئيس وإبداء موافقته على تسليمه الرشوة المفترضة، قبل أن ينجح الكمين الأمنيفي توقيفه متلبسا بحيازة المبلغ المذكور، حوالي الساعة الـ 11 من صباح أول أمس، داخل مصلحة الإشهاد على صحةالإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها بملحقة تابعة لجماعة “الشعراء” تقع بمركز العطاوية، ويُقتاد إلى مفوضية الشرطةبالمدينة نفسها، حيث جرى وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار إجراء مسطرة تقديمه أمام النيابة العامة، وهيالمسطرة التي من المقرر أن تتم صباح يومه الأربعاء بابتدائية قلعة السراغنة.

وحسب المصادر نفسها، فقد نفى نائب الرئيس (42 سنة)، الحاصل على شهادة الإجازة والعاطل عن العمل، أن يكونطلب أي رشوة من المشتكي، الذي قال إنه هو من قام بوضع مبلغ مالي داخل جيب سترته للإيقاع به وتوريطه قضائيا.

هذا، وسبق لبعض أعضاء مجلس جماعة “الشعراء” أن تقدموا بشكاية إلى كل من عامل الإقليم ورئيس الجماعة،يوضحون فيها بأنهم ضبطوا نائب الرئيس المذكور، حوالي الساعة الـ 11 من ليلة الاثنين ـ الثلاثاء 13ـ14 غشت من2018، وهو يصادق، بمقر ملحقة الجماعة بالعطاوية، على صحة إمضاءات عقود تتعلق ببيع سيارتين وبقعة أرضية، وهوما أثار احتجاجهم ضد “استغلال مرفق عمومي خارج التوقيت الإداري“، فيما سبق لرئيس الجماعة أن اعتبر، في ردهعلى الشكاية بأحد المواقع الإلكترونية، بأنها مجرد “وشاية كاذبة“.