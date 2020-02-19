اليمن: نجاة وزير الدفاع من انفجار استهدفه ومقتل 6 من مرافقيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجا وزير الدفاع اليمني، محمد علي المقدشي، اليوم الأربعاء، من انفجار لغم استهدف موكبه في إحدى جبهات القتال، شرقي البلاد، فيما قُتل 6 من مرافقيه، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول"، عن مصدر عسكري لم تُسمّه، القول، إن المقدشي نجا من تفجير لغم انفجر في إحدى السيارات المرافقة لموكبه، في جبهة "المشجح" بمديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

وذكر المصدر، أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 من مرافقي الوزير، أبرزهم مرافقه الخاص النقيب حمزة المقدشي، فيما نجا الوزير الذي كان يستقل مركبة عسكرية أخرى.

وأشار إلى أن الوزير كان يتفقد جبهات القتال غرب مأرب، مرجحاً أن يكون اللغم قد زرعته مجموعة متسللة من جماعة الحوثي، في وقت سابق.

وتشهد جبهات القتال غربي محافظتي الجوف ومأرب، تصعيدا عسكريا، منذ نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي، إذ تقول جماعة الحوثي إنها سيطرت على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

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وتنفي القوات الحكومية أي تقدم للحوثيين في مأرب والجوف، وتؤكد أنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف مسلحي الجماعة.

وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أعلنت وزارة الدفاع، مقتل 6 عسكريين بينهم قائدان وضابط رفيع في هجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب، كان يتواجد فيه وزير الدفاع، الذي لم يصب.

كما نجا الوزير المقدشي، في 29 تشرين أول/ أكتوبر 2019، من هجوم حوثي بصاروخ استهدف مقر وزارة الدفاع بمحافظة مأرب، أثناء اجتماعه مع قيادات عسكرية من الجيش و"التحالف العربي".

ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 حزيران/ يونيو 2019.