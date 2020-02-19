القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى فريق أبناء اللد لضمان البقاء بالدرجة الممتازة لموسم إضافي، في الوقت الذي ينافس فيه على حصد النقاط من أجل الهروب من قاع اللائحة الملتهب.
ويحتل الفريق اللداوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 24 نقطة.
وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "لدينا فريق قوي، ونحن في هذه الفترة نخوض مباريات أمام فرق من قاع اللائحة".
وأكد أننا "نحارب في كل مباراة من أجل حصد النقاط، وكلي أمل أن فريقنا سيحقق البقاء في الدرجة الممتازة لموسم آخر".
وختم الوحيدي بالقول إن "المباريات القادمة ستكون صعبة وحماسية بدون شك، ونحن على ثقة بلاعبينا سعيًا نحو الفوز بكل مباراة وحتى ضمان البقاء بالدرجة الممتازة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أبناء اللد: نسعى للفوز بكل مباراة حتى ضمان البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.