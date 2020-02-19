القدس - بواسطة محمد عز العرب - أورد تلفزيون النظام السوري، مساء اليوم الأربعاء، نبأً مفاده أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في اللاذقية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. التفاصيل فور ورودها..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن تفعيل منظومة الدفاعات الجوية شمالي سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.