تدشين أعمال اللقاء العلمي السنوي الثاني لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا

الأربعاء 19 فبراير 2020

برعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشنت بمدينة المكلا مساء اليوم، أعمال اللقاء العلمي السنوي الثاني لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب.



وفي حفل التدشين قال وزير الصحة العامة والسكان أن إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية يعزز دورها في زيادة الخبرات الطبية وأن تلاقي الأطباء والعاملين في حقل الصحة يسهم في تبادل المعلومات والاطلاع على جديد الدراسات وماتوصل له الطب الحديث في كافة التخصصات الطبية، معبرا عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلت في سبيل إقامة هذا اللقاء الثاني من قبل مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة امراض القلب الخيرية، وللسلطة المحلية بحضرموت ممثلة بسيادة المحافظ البحسني الذي يولي قطاع الصحة اهتماما كبيرا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما ألقيت في حفل التدشين كلمة للمحافظ البحسني، رحب خلالها بكل الأطباء المشاركين في اللقاء والقادمين من مختلف المحافظات اليمنية ومن خارج الوطن، مشيدا بجهود مؤسسة امراض القلب ومركز نبض الحياة وكل العاملين فيها وبصماتهم الواضحة في خدمة مرضى القلب من أبناء حضرموت وكافة المحافظات اليمنية، لافتا إلى أن حضرموت أصبحت قِبلة لكل الفعاليات الكبرى والمؤتمرات واللقاءات المتنوعة التي تعقد بين فترة واخرى، مختتما كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت ولازالت تبذل في سبيل الإرتقاء بحضرموت وتعزيز موقعها الريادي في كافة المجالات.

Advertisements

وشهد الحفل الافتتاحي للمؤتمر إلقى كلمات اخرى من قبل رئيس اللجنة التحضيرية للقاء العلمي السنوي الثاني لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب الدكتور محمد مبارك الفلق، وكلمة أخرى للرئيس الفخري للقاء العلمي السنوي الثاني لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المشرف العام للمركز رئيس مؤسسة امراض القلب الخيرية الشيخ محمد باشعيب، اشارا خلال الكلمتين إلى برنامج أعمال اللقاء الثاني، الذي يستمر لمدة 3 ايام، ويشارك فيه أطباء من مختلف المحافظات اليمنية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب مشاركين عبر الانترنت من ايطاليا وكندا، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومحاضرات مختلفة حول امراض وجراحة القلب.

وشهد حفل الافتتاح تقديم انشودة من قبل مجموعة من الأطفال أهديت من قبل إحدى المدارس بعد أن تم إجراء عملية قلب لإحدى طالباتها في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، وعرض روبورتاج مصور عن انجازات مؤسسة امراض القلب الخيرية خلال العام المنصرم 2020م.

وجرى على هامش الحفل الافتتاحي للقاء الثاني توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، وقعها عن مكتب الصحة مديرها العام الدكتور رياض حبور الجريري وعن مركز نبض الحياة الشيخ محمد باشعيب، بحضور وزير الصحة ومحافظ حضرموت.

حضر حفل تدشين اللقاء عضو مجلس الشورى الدكتور فؤاد بن الشيخ ابوبكر وعدد من الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية وجمع من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي وعدد من مندوبي شركات الأدوية.