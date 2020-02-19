اليمن.. قائد اللواء الثاني عشر صاعقة العميد أبو عامر علي عبدالله شايع يطلع على الجاهزية القتالية

الأربعاء 19 فبراير 2020

في اطار خطة اللواء الثاني عشر المرابط في محافظة ابين التدريبية، اطلع قائد اللواء الثاني عشر صاعقة العميد ابو عامر علي عبدالله شايع، على الجاهزية القتالية للواء.



وخلال جولته تفقد شايع، منطقه انتشار اللواء بمحور ابين واطلع على احوال الجنود المرابطين في هذه المواقع و استمع من قاده الكتائب في هذه المواقع لشرح مفصل عما تم تحقيقه من انجازات خلال المرحلة الاولى من الخطة التدريبية لهذا العام كلا في نطاق اختصاصه.

ودشن شايع المرحلة الثانية الخطة التدريبية للواء و ناقش معهم اهم ملامح هذه الخطة، و بما يتوافق مع مبادئ واهداف اتفاق الرياض .

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و في كلمته التوجيهيه التي القاها امام افراد و ضباط قياده معسكر اللواء بزنجبار نقل في مستهلها تحيات الاخ الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي القائد الاعلى للقوات المسلحه الجنوبيه لكافه منتسبي اللواء من ضباط و افراد و صف ضباط .. مؤكداً لهم ان قياده المجلس الانتقالي تولي هذا اللواء وغيره من الالويه كامل الاهتمام والرعايه وشدد في كلمته على اهميه الانضباط العسكري و التحلي بالاخلاق و بالروح المعنويه العاليه و كذا تنفيذ الخطط العسكريه وايلا مساله التدريب و التاهيل عنايه اكبر

واضاف قائد اللواء ان جنوبنا الغالي اليوم يمر بظروف صعبه وحرجه تتطلب التفاف الجميع حول قيادته الحكيمه في المجلس الانتقالي بقياده الاخ الرئيس القايد عيدروس قاسم الزبيدي و اضاف ان شعبنا اليوم يراهن علينا نحن الذين في الميدان و نحن سنكون في مستوى هذا الرهان و في مستوئ ثقه القياده التي منحتها لنا و على استعداد لان ندفع حياتنا ثمناً لتحقيق اهداف شعبنا و تطلعاته في التحرير و الاستقلال و لسنا افضل من رفاقنا الذين سبقونا للشهاده و قدمو ارواحهم فداء لهذه الارض.

واضاف ابوعامر اننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق الرياض و قد نفذنا في اطار توجيهات قيادتنا بهذا الشان كل ماهو متعلق بنا غير ان الطرف الاخر الاخوان المسلمين في الشرعيه لازالو يتعنتون ويرفضون تنفيذ الاستحقاقات التي عليهم.

هذا وقد شملت زيارة قائد اللواء الاطلاع علل محور ابين بما فيها المواقع المتقدمه ومناطق التماس مع مليشيات الاصلاح .