شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل طفلين من بيت جالا وفتى من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمس، طفلين أخوين من بيت جالا ، وفتى قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت منصور صالح فرج وأخاه منتصر ، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه في منطقة بئر عرنة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة على مداخل الحرم الفتى يزن لافي فزاع الجعبري من مدينة الخليل.