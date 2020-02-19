شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد سلبية تحليل الأجنبي المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية أن نتيجة تحليل الـ (pcr) للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس كورونا المستجد (COVID 19) أثناء تواجده بمصر جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح آمس، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، وإجراء تحليل الـ (pcr) له 6 مرات على مدار 3 أيام متتالية، وذلك تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأشار إلى متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

ومن جانبه أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة نُفذت بالتنسيق التام مع المنظمة ووفق إرشاداتها العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.