شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد سلبية تحليل الأجنبي المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح آمس، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، وإجراء تحليل الـ (pcr) له 6 مرات على مدار 3 أيام متتالية، وذلك تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
وأشار إلى متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.
ومن جانبه أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة نُفذت بالتنسيق التام مع المنظمة ووفق إرشاداتها العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.
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