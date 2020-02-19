شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن تعليق الهدنة: لا حل إلا الحل العسكري والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسماري-في مؤتمر صحفي مساء اليوم- إن أردوغان بدأ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير، ويدلى بتصريحات رسمية حول الأزمة الليبية كأنه رئيس طرابلس.
وأضاف أن "الأزمة طالت ويجب ان تنتهي بوقت سريع، ولا حل إلا الحل العسكري".
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