شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن تعليق الهدنة: لا حل إلا الحل العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أعلن اللواء أحمد المسسماري المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، تعليق العمل بالهدنة في ليبيا.

وقال المسماري-في مؤتمر صحفي مساء اليوم- إن أردوغان بدأ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير، ويدلى بتصريحات رسمية حول الأزمة الليبية كأنه رئيس طرابلس.

وأضاف أن "الأزمة طالت ويجب ان تنتهي بوقت سريع، ولا حل إلا الحل العسكري".