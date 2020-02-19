شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع والان نبدء بالتفاصيل
وأشار خلال لقائه اليوم، سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، إلى الانتهاكات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد السلاح إلى المليشيات الحوثية، في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وجدد "عبدالملك"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، حرص حكومته على السلام العادل والدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للرضوخ للحل السياسي وتطبيق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.