شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن التدخلات الإيرانية السافرة تطيل أمد الصراع وتقف عائقاً أمام جهود إحلال السلام في بلاده.

وأشار خلال لقائه اليوم، سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، إلى الانتهاكات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد السلاح إلى المليشيات الحوثية، في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وجدد "عبدالملك"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، حرص حكومته على السلام العادل والدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للرضوخ للحل السياسي وتطبيق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا.