شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إيرانيين بعد اكتشاف إصابتهما بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد في المدينة. وأضاف للوكالة: "توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد اليوم، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي". وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور وفاتهما على" تويتر"، وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن المريضين في العزل الصحي.

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