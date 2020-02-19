شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قنبلتين من الحرب العالمية بمحيط مطار فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم السلطات الألمانية إغلاق جزء من أحد الطرق السريعة عند مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، بشكل مؤقت بعد العثور على قنبلتين تعودان إلى الحرب العالمية.

وطالبت السلطات المحلية قائدي السيارات بالاستعداد لمواجهة قيود في حركة السير.

وذكرت الشرطة الألمانية، أنه من الممكن إغلاق هذا الجزء في الفترة بين الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تبدأ القيود المرورية اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

وقالت: "من الممكن أن يؤثر اكتشاف هاتين القنبلتين على أحد الطرق الحديدية حيث سيتم وقف حركة القطار السريع والقطار الإقليمي اعتبارا من الساعة الحادية عشرة، كما سيتم تحويل مسار لقطارات المسافات البعيدة". وذكرت الشرطة أن المطار لن يتأثر بهذا الإغلاق.