مطار حلب يستقبل أول رحلة بعد توقف دام 8 سنوات

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: استقبل مطار حلب الدولي صباح أمس أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد فتح المطار أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات حرصاً على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب. وأصبح المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد أن تحقق النصر على الإرهاب وإعلان مدينة حلب آمنة بالكامل. وفي تصريح للصحفيين على متن الطائرة أكد وزير النقل السوري المهندس علي حمود أن عودة مطار حلب للتشغيل وعودة إقلاع الرحلات الداخلية ومن ثم الخارجية انتصار كبير تم بفضل تضحيات الجيش السوري. وعقب وصول الطائرة إلى أرض مطار حلب الدولي قال الوزير حمود “نحن فخورون بهذا الانتصار الكبير الذي من خلاله أعيدت الحركة إلى المطار الذي كان ينقل أكثر من مليوني مسافر سنوياً.

بدوره أكد وزير الإعلام عماد سارة أن الانتصار الذي حققه الجيش السوري في حلب أنقذ أهلها من الإرهابيين الذين عاثوا فيها فساداً ودماراً وأعاد البسمة إلى وجوه أهاليها مبيناً أن العنوان الأول والأخير للمشهد في حلب هو عودة الفرح لأهلها والتفاف الشعب حول جيشه وقائده على عكس ما تحاول الترويج له بعض وسائل الإعلام التي تصب في بوتقة الإرهاب. وقال:”نحن في سوريا اعتدنا على قلب المفاهيم من قبل الإرهاب وداعميه لكن أصبح لدينا حصانة ضد التضليل”.

وكانت وزارة النقل أعلنت منذ يومين عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي وجهوزيته لاستقبال الرحلات الجوية وأولها رحلة قادمة من دمشق الأربعاء وأنه ستتم برمجة رحلات أخرى من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة. ويعتبر مطار حلب الدولي هو المطار الثاني بعد مطار دمشق الدولي .