مخطط استيطاني لنهب 1200 دونم من الأرض الفلسطينية

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي سيؤدي إلى نهب نحو 1200 دونم من الأرض الفلسطينية.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي من أن المخطط الاستيطاني المذكور “يحكم في حال تنفيذه عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تماماً، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية”.وذكرت أن المخطط “سيؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافياً وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا”.ورأت فيه “إصراراً إسرائيلياً رسمياً على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيداً لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي للخطة الأميركية للسلام “صفقة القرن”.ودعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى إدراك أن إسرائيل “ماضية في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناء على الوصفة الأميركية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيداً عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سلام أو مواقف وقرارات دولية”.وختمت بيانها باعتبار أن “التوسع الاستيطاني شمال القدس دليل فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية”.

على صعيد آخر، أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن المستشفى الأوروبي أن الشاب أصيب بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي.

ووصف المستشفى حالة الشاب الفلسطيني بالمتوسطة.