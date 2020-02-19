الجيش الليبي: أردوغان يتصرف كأنه رئيس طرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يتصرف كأنه رئيس طرابلس، ودعمه للإرهابيين في طرابلس يزعزع أي استقرار يمكن تحقيقه في ليبيا.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن تهديدات الرئيس التركي لنا ولشعبنا مرفوضة تماما، ولا تخاذل ولا هدنة مع القوات التركية الغازية ولن نتهاون مع الإرهابيين.

وأضاف أن القائد العام وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم حيث سيعقد مباحثات حول سبل تسوية الأزمة سياسيًا، مشيرا إلى أن القائد العام خليفة حفتر يدعم الحل السلمي للأزمة.

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وتابع، لا سلام ولا استقرار مع وجود القوات الأجنبية على أرضنا، ونحتفظ بالحق الكامل في الرد على خروقات لوقف النار، وقصف ميناء طرابلس، الثلاثاء، كان عملية دفاعية تهدف لحرمان المليشيات الإرهابية من الحصول على أسلحة متطورة.

وكشف المسماري عن إرسال تركيا السلاح والعتاد العسكري لطرابلس، ونقل إرهابيين خطرين جدا من تنظيمي داعش والقاعدة من سوريا ومن بقاع الأرض، لدعم حكومة فايز السراج.

واتهم المسماري الرئيس التركي أردوغان بأنه لا يهتم بالشعب الليبي، ومشاكله وأزماته وإنما بالغاز والنفط الليبيين ولو بأرض محروقة تماما.

وعرض المسماري صورا من طرابلس تؤكد وجود إرهابيين خطرين، مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية خاصة منطقة الجبل الغربي.