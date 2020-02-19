مجلس التعاون الخليجي والنرويج يوقعان مذكرة تفاهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة النرويج في الرياض، الأربعاء، مذكرة تفاهم تضمنت آلية للمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.



ووقع مذكرة التفاهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، فيما وقعت وزيرة الخارجية بمملكة النرويج آينه أريكسين سوريدي من جانب النرويج.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق رحبة لمجالات التعاون المختلفة، والتي تسعى لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأعرب الحجرف عن تطلعه لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية، وبما يعود بالنفع والفائدة على دول المجلس وشعب الخليج.



وسبق توقيع مذكرة التفاهم اجتماع عقد بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزيرة خارجية مملكة النرويج، تم خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المذكرة، وبحث تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.