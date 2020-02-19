إيران تعلن وفاة حالتين بعد إصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، وفاة حالتين بفيروس كورونا المتحور الذي خرج من الصين منذ أكثر من شهر، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول: "تظهر الاختبارات الأولية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الأربعاء، وفاة أول شخصين جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران عن مدير كلية الطب في مدينة قُم وسط البلاد.

من جانبه، قال لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، إن معدل الوفيات المقروء من الإحصائيات في الصين يبلغ نحو 2%، فيما يبلغ هذا المعدل خارج الصين 2ر0%.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير

ووفقا لصحيفة People's Daily, China، قالت اللجنة الصحة فى بيان، "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفى الوقت الحالى لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم 11 ألف و977 فى حالة صحية حرجة، وتوفى 2004 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم.