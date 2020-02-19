بنيامين نتانياهو يتلقى تحذيراَ من واشنطن

على نحو نادر منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حذرت واشنطن، اليوم، إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية لضم أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة، داعيةً إياها إلى التنسيق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وذلك رداً على تصريحات لبنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية صلاحيته بهذا الشأن.

وقال السفير الأمريكي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان إن إسرائيل باتخاذها أي إجراءات أحادية ستخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط. وكتب فريدمان على «تويتر» مذكراً نتانياهو أن «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة. أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي».

وجدّد نتانياهو، اليوم، تهديده بشن عدوان عسكري جديد على غزة، ففي مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته قال: «لن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها وعن جميع المخططات التي نعدها، ولكننا مستعدون لشن عملية ضاربة ضد التنظيمات الإرهابية العاملة بقطاع غزة. أعمالنا قوية جداً ولم تنتهِ بعد، وهذا أقل ما يقال».

وكان نتانياهو هدّد، الأسبوع الماضي، بشن عدوان مكثف على غزة قبل انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.