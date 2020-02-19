بانو: ‏البنوك لا أخلاقيا باعت سندات سيادية وسلمت رقبة لبنان للخارج

أعتبر النائب ​أنطوان بانو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ودائع الناس ب​المصارف​ تبخرت، وصغار المودعين عم يناموا ع باب البنك تيشحدوا حفنة من شقى عمرهم، بوقت حيتان ​المال​ هربوا ملياراتهم لبرا، بلا ما يرفلهم جفن أو ينحطوا تحت المساءلة، و‏البنوك لا أخلاقيا باعت سندات سيادية وسلمت رقبة ​لبنان​ لبرا وهددت ​الأمن​ المالي للدولة. ع شو ساكتين وناطرين"؟.

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