إصابة شاب بطلق ناري نتيجة خلاف على أفضلية المرور في صور

أصيب الشاب اللبناني (أ.م) 37 عاما، بشظية طلق ناري في رأسه جراء خلاف نشب بينه وبين اللبناني (ع.ع) 18 عاما على أفضلية المرور على طريق عام ​البرج الشمالي​ شرق صور، ونقل المصاب الى إحدى ​مستشفيات​ صور فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة وتعمل ​القوى الأمنية​ على ملاحقته.

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