ترزيان:مجلس الشورى أعطى قراره بمتابعة ملف الميكانيك وأنا سأتابعه بنفسي

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​ الى أن "​مجلس الشورى​ أعطى قراره بمتابعة ملف الميكانيك وأنا سأتابعه بنفسي، ولكن عندما ينتهي أي عقد يجب المبادرة بتحضير دفتر الشروط للمناقصة ​الجديدة​ قبل انتهاء العقد"، معتبرا أن "هذا خلل في الإدارة ومنذ أكثر من عشر سنوات وأنا أسلّط ​الضوء​ على هذا الأمر ولكن لا أحد يسمع النداء".

وأشار ترزيان، في حديث تلفزيوني، الى "أنني مواطن وأسمع صوت الناس وأشاركهم هواجسهم وخاصة بما يعني ​المعاينة الميكانيكية​"، معتبرا أن "مشكلتنا الأساسية هي عدم القيام بالمناقصات ضمن المهل القانونية ولا يوجد أي سبب يحول دون ذلك، أما الذي يحصل اليوم هو أن الشركة التي تدير المعاينة تعمل بقرار تمديد فالعقد انتهى منذ سنة 2012 وهذا خطأ، وعليه فإن المشكلة بصلبها تقع في استهتار ​الدولة اللبنانية​ بمصالحها".