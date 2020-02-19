لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ الى أنه "يتمّ التداول بمنشور كاذب ومغرض على ​الواتساب​ مفاده انه لم يتم الاتفاق على نقل التلامذة السوريين بسبب الاكتظاظ من ​سد البوشرية​ الى مدرسة آخرى كما سبق واعلنت بعد التواصل مع وزير التربية"، مؤكدا أن "هذا الخبر عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلاً اذ ان قرار النقل قد اتخذ وسينفذ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: الخبر المتداول عن التلامذة السوريين بسد البوشرية عار من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.