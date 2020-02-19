الجيش: نمنع منظاهرين من تكسير واجهات المصارف ونؤكد حق التظاهر

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في تصريح لها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أن "‏الجيش يمنع متظاهرين من تكسير واجهات عدد من ​المصارف​ في ​بيروت​، ويجدد التأكيد على حق التظاهر ورفض الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة". إضغط للمزيد

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