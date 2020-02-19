أعلنت ​وزارة الصحة​ في بيان أن "كل الحجوزات على الولادات القيصرية في كافة ​المستشفيات​ والمسجلة على حساب الوزارة والتي يتبين أنها مبرمجة مسبقًا ليوم غد 20/2/2020 بإعتباره "تاريخا إستثنائيا" ستكون على نفقة الأهل حصرا ولن تتحمل وزارة الصحة أعباء هذه الولادات التي ستأتي في غير موعدها"، موضحة أن "أعباء هذه الولادات تشكل استنزافا إضافيًا وكبيرًا ل​موازنة​ الوزارة في هذه الظروف الدقيقة، علما أنها في الكثير من الأحوال قد تعرّض الأم والجنين لمضاعفات صحية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: لن نتحمل أعباء الولادات القيصرية المبرمجة مسبقا بتاريخ 20/2/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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