حسن تابع والسفير الصيني التطورات المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا

التقى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​ تم في خلاله البحث في آخر التطورات المتعلقة بسبل مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد وتعزيز السبل الآيلة إلى ذلك.

وجدد حسن التأكيد أن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها ​وزارة الصحة​ العامة مطابقة لتوصيات ​منظمة الصحة العالمية​، مؤكدًا التواصل مع الوافدين من الصين وتطبيق الحجر عليهم حتى انقضاء فترة الخمسة عشر يومًا من حين خروجهم من الصين، وفترة أسبوع للذين أمضوا بعد خروجهم من الصين في دولة ثالثة أكثر من عشرة أيام.

ولفت في هذا السياق إلى ضرورة تكثيف تبادل مختلف التطورات والمعلومات العلمية والبحثية المتعلقة بالفيروس خلال هذه الفترة، مع التأكيد على وجود فحص ​الكورونا​ الدقيق (PCR) في ​مستشفى​ ​الحريري​ وينجز عند الحاجة والضرورة خلال أربع وعشرين ساعة.

بدوره، أشاد السفير الصيني بالإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة في لبنان، مشيرًا إلى أن البعثات الصينية الرسمية الوافدة من الخارج إلى لبنان تنسق بشكل وثيق مع ​السفارة الصينية​ في ​بيروت​ لمتابعة الحالة الصحية لافرادها لدى دخولهم الأراضي اللبنانية. كما أوضح السفير كيجيان في تصريح أدلى به أن البيانات الحديثة الصادرة عن انتشار فيروس كورونا في الصين دلّت على تراجع في نسبة الزيادة بالإصابات والوفيات ما يعني أن الوضع بات تحت السيطرة في منطقة Hubey حيث تفشى الفيروس. وأبدى كيجيان ثقته بأن بلاده ستتمكن من السيطرة على الوباء في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا استمرار التعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ والسلطات المعنية في لبنان لمتابعة كافة الإجراءات المطلوبة لمنع انتقال الفيروس إلى لبنان.