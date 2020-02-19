جمالي: هجوم على سلامة يهدف الى حرف الانظار عن سوء ادارة قطاع الكهرباء

لفتت النائب ​ديما جمالي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الهجوم المركّز على حاكم ​مصرف لبنان​ لتحميله مسؤولية انهيار ​الاقتصاد​ عمل يهدف الى حرف الانظار عن 50.000.000.000$ دين نتج عن سوء ادارة ​قطاع الكهرباء​ على مدى عقدين من الزمن".

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