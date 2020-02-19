أشارت مصادر مطلعة على الملف المالي لقناة الـ"otv" الى أن "رئيس ​الحكومة​ حسان دياب يحاول أن ينقل للموفدين الدوليين رغبة الدولة ال​لبنان​ية بتاجيل دفع المستحقات المالية ب​اليورو​ بوند وإعادة هيكلة الدين وجدولته"، لافتة الى أن "هناك عملا جديا لعقد برنامج انقاذي اقتصادي لمساعدة لبنان على تخطي ​الأزمة​ المالية التي يمر بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـ"OTV": دياب يحاول أن ينقل للموفدين الدوليين رغبة لبنان تأجيل دفع المستحقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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