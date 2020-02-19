المسماري: لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، ان " القائد العام خليفة حفتر وصل موسكو للقاء المسؤولين الروس، وهو ويدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحرب الني نقوم بها هي ضد الإرهاب أشخاصا أو مؤسسات"، موضحاً انه "لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا، وهو يصرح رسميا كما لو أنه رئيس طرابلس، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز والنفط الليبيين".
ولفت المسماري الى ان "تركيا ترسل بالسلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جداً، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".
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