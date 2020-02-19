المسماري: لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا

أكد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، في ​مؤتمر​ صحفي، ان " القائد العام ​خليفة حفتر​ وصل موسكو للقاء المسؤولين الروس، وهو ويدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحرب الني نقوم بها هي ضد ​الإرهاب​ أشخاصا أو مؤسسات"، موضحاً انه "لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضينا، والرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا، وهو يصرح رسميا كما لو أنه رئيس ​طرابلس​، وهو لا يهتم بالشعب الليبي وإنما بالغاز و​النفط​ الليبيين".

ولفت المسماري الى ان "​تركيا​ ترسل ب​السلاح​ والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جداً، والجيش الوطني الليبي لن يتهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع المحتل الأجنبي".