القوات البحرية السعودية والبحرية الأميركية تشاركان في تمارين المدافع البحري

أجرت ​القوات​ البحرية الملكية ​السعودية​ تمارين مع قوات البحرية الأميركية ضمن سلسلة تمارين مشتركة من النظام التمريني المختلط "المدافع البحري" بالمنطقة الشرقية".

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