بارزاني: داعش يستغل الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لاستعادة قوته

أكد زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ​مسعود بارزاني​، أن "حادث قرية جخماخة في جوار ​كركوك​، يشير إلى الفراغ الأمني والأوضاع العسكرية غير الطبيعية في تلك المنطقة، ومن الضروري وضع نهاية لتلك الأوضاع، وأن تؤخذ تهديدات ​الإرهاب​يين لأمن وحياة المواطنين على محمل الجد".

وأوضح البارزاني أن "هذا الحادث والحوادث الأخرى المشابهة تظهر بوضوح أن إرهابيي داعش يستغلون الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لإعادة تنظيم صفوفهم واستعادة قوتهم، وأن خطر الإرهابيين على أمن وحياة المواطنين ما زال قائماً، ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مستمر بين ​إقليم كردستان​ ​العراق​ و​الحكومة​ في ​بغداد​ والتحالف للقضاء على خطر الإرهاب واجتثاثه، وأن يتم تعزيز هذا التنسيق، وأن يوضع حد لهذه الأوضاع الأمنية والعسكرية غير الطبيعية التي فرضت كأمر واقع".