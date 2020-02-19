أعلن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع لهم، عن "اتخاذ إجراءات احترازية كافية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، مكلفين "اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع، وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون".
وأشاد الوزراء بـ"الجهود التي تقوم بها الصين في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال"، مقدمين الشكر لدولة الإمارات على "قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات، ومن ثم نقلهم لدولهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء الصحة بمجلس التعاون الخليجي: لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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