وزراء الصحة بمجلس التعاون الخليجي: لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الكورونا

أعلن وزراء ​الصحة​ في ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، في اجتماع لهم، عن "اتخاذ إجراءات احترازية كافية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مكلفين "اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع، وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون".

وأشاد الوزراء بـ"الجهود التي تقوم بها ​الصين​ في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال"، مقدمين الشكر لدولة ​الإمارات​ على "قيامها بإجلاء العديد من رعايا ​الدول العربية​ وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات، ومن ثم نقلهم لدولهم".