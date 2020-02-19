الرئيس الجزائري: الحراك الشعبي أوقف انهيار الدولة الجزائرية

أكد الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​، في حديث لقناة "​روسيا اليوم​"، أن "​الحراك الشعبي​ أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر"، معتبرا أن "الحراك أوقف انهيار ​الدولة​ الجزائرية"، ومشددا على أن "ما يواصله الشعب من تظاهر هو حقهم والديمقراطية تقتضي هذا". إضغط للمزيد

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