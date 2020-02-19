معهد ووهان ينفي الشائعات التي تتهمه بتصنيع الكورونا

رفض معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية ​الصين​ية للعلوم، "نظريات المؤامرة وال​شائعات​ التي تتهمه بتصنيع السلالة ​الجديدة​ القاتلة لفيروس "كورونا" COVID-19 وتسريبها"، واصفا إياها بـ"الكاذبة"، ومؤكدا أن "ضمير موظفيه مرتاح إطلاقا".

ولفت في بيان الى أنه "انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وافتراءات كاذبة حول مختبرنا تزعم أن الفيروس تم تصميمه اصطناعيا داخل المختبر P4 الذي يخضع لسلطة العسكريين، وأنه تسرب إلى الخارج، وأن أحد خبرائنا توفي جراء إصابته بالفيروس أو أن الآخر كان أول من أصيب بالفيروس، وغيرها من الشائعات التي أثارت ضجة على النطاق العالمي وألحقت أضرارا كبيرة بموظفينا الذين يكافحون العدوى على الخطوط الأمامية، فضلا عن أنها تتسبب بإعاقة مهمتنا الأساسية العلمية-التكنولوجية الهادفة لمكافحة الوباء".

وأشار إلى أن "المعهد ومنذ بداية انتشار الفيروس، أخذ زمام المبادرة طوعا لمعالجة الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بالوقاية من الوباء "، ذاكرا أن "علماء المعهد شرعوا في إجراء الدراسات المطلوبة بمجرد تلقيهم من ​مستشفى​ "تسينينتان" بالمدينة في 30 كانون الأول، عينات مأخوذة من مصابين بالتهاب رئوي مجهول وقتذاك، وعملوا دون توقف على مدار 72 ساعة حتى تمكنوا في 2 كانون الثاني من تحديد تسلسل الحمض النووي للفيروس، وعزل وزراعة سلالة للفيروس في الـ5 من كانون الثاني، وأكملوا العمل على تصنيفه ووضعه في البنك الوطني لحفظ الفيروسات في الـ9 من كانون الثاني، وفي 11 كانون الثاني سلمت الصين الشريط الجيني للفيروس ل​منظمة الصحة العالمية​".