الجيش السوداني: الملازم أول محمد صديق أحيل للتقاعد بسبب ارتكابه مخالفات

اعتبر المتحدث الرسمي باسم ​الجيش السوداني​، عميد ركن عامر محمد الحسن، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "إحالة الملازم أول محمد صديق إلى التقاعد، جاء بناءً لعدة اسباب ابرزها ارتكابه 3 مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر، حسب قانون ​القوات المسلحة​، بالاضافة الى انه وقبل انضمامه لميدان الاعتصام، قام الملازم أول بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف واعتدى بالضرب والإساءة على ضباط ​الشرطة​ وإتلاف معدات، وبناءً على هذا التصرف غير المسؤول فتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات لا تزال قيد التحقيق، من بينها الاعتداء على مقدم شرطة وملازم شرطة وإتلافه مستندات بقسم الشرطة".

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