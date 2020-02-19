الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا

أعلن المسؤول الأممي في اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​، ​مارك لوكوك​، أن "العمليات الإنسانية تتواصل، لكن حجم ال​مساعدات​ الحالي لا يكفي، وقد أبلغت مجلس الأمن الدولي بضرورة توفير 36 مليون ​دولار​ لمساعدة ​النازحين​ للأشهر الستة المقبلة، لكن من الواضح الآن أن هذا المبلغ ليس كافيا"، لافتا الى أنه "في الأيام القليلة المقبلة، سنقدم خطة منقحة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل المساعدات لـ1.1 مليون نسمة".

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