مجلس الوزراء الأوكراني: سنقوم بإجلاء رعايانا من الصين بسبب فيروس كورونا

أعلن ​مجلس الوزراء​ الأوكراني، في بيان ان "عملية اجلاء المصابين بفيروس الكورونا من ​الصين​ جرت وفقاً للمعتاد، ولدى ​الحكومة​ خطة واضحة، ونحن ننفذها، وعلى استعداد لاستقبال الناس، والطائرة قد أقلعت بالفعل، وقد خضع الجميع لكامل الفحوصات اللازمة، وتم السماح للأشخاص الذي ليس لديهم عوارض التهاب الجهاز التنفسي الحاد بالصعود إلى الطائرة".

وأشار المجلس إلى أنه :خلال مرحلة الفحص، لم يسمح الأطباء الصينيون لأربعة أشخاص بالصعود، ثلاثة منهم أوكرانيين وأجنبي واحد، بل سمح لـ73 شخصا بالصعود إلى الطائرة، وسيتم وضعهم عند الوصول في منشآت حجر صحي من قبل الحكومة، وأولئك الذين لم يسمح لهم بالمغادرة يخضعون لإشراف الأطباء الصينيين، والخدمة القنصلية على ​اتصال​ دائم بهم".