نتانياهو يدعو منافسه غانتس الى مناظرة علنية والأخير يرفض

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسه بيني غانتس إلى مناظرة علنية، للقاء والحديث للجمهور دون شاشات تلقين وقول الأمور كما هي قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست".
وشدد نتانياهو، في مقابلة أجرتها معه القناة الـ20، على أن "غانتس يخشى منه، وأن إسرائيل التي تواجه تحديات هائلة تحتاج إلى زعيم قوي وليس إلى جبان".
غير أن غانتس بدوره رفض هذه الدعوة، معتبرا إياها "مناورة انتخابية"، لافتا الى أن نتانياهو "يكذب، ولن أشارك في هذا الإخفاق".
وأوضح غانتس أن "نتانياهو كان يتفادى المشاركة في أي مناظرات منذ أكثر من عقد، ورفض قبيل الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول دعوته لتنظيم أي مناظرة"، معربا عن "ثقته بأن نتانياهو يحاول بهذه المبادرة صرف الاهتمام عن محاكمته التي ستنطلق في 17 آذار المقبل".
وإذا نظمت هذه المناظرة فإنها ستصبح الأولى منذ 24 عاما تجمع أبرز متنافسين على كرسي رئيس الوزراء الإسرائيلي.
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