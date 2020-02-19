اللجنة الدستورية الفنلندية: للتحقيق في شرعية نقل أطفال داعشيات من سوريا إلى فنلندا

أعلنت اللجنة الدستورية الفنلندية، أنها "طالبت المدعي العام بالتحقيق في مدى شرعية مسعى وزير الخارجية الفلندي بيكا هافيستو، لنقل أطفال داعشيات فنلنديات من ​مخيم الهول​ في ​سوريا​ إلى ​فنلندا​".

وكانت ​حكومة​ يسار الوسط قد أشارت في كانون الأول الى أنها "ستسعى لجلب أطفال أمهات فنلنديات سافرن إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش"، وهن محتجزات الآن في مخيم الهول للنازحين الذي يسيطر عليه ​الأكراد​ في شمال شرقي سوريا".

لكن قبل ذلك كان هافيستو، قد سعى لجلب أكثر من 30 من هؤلاء ​الأطفال​ لكنه واجه انتقادات من المعارضة ومن حزب الوسط الحليف في الائتلاف الحاكم الذي يضم خمسة أحزاب.