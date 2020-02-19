العريبي: موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ما يحدث في ليبيا غير واقعي

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي أن "الحديث عن انهيار مخرجات مؤتمر برلين سابق لأوانه وننتظر مواقف من المشاركين فيه"، لافتا الى أن "اللواء خليفة حفتر لن يكون شريكا في السلام".
وشدد العريبي على "اننا متمسكون بتراجع القوات المعتدية وعودة النازحين"، معتبرا أن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ما يحدث بفي ليبيا غير واقعي".
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