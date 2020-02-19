العريبي: موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ما يحدث في ليبيا غير واقعي

اعتبر الناطق الرسمي باسم ​الحكومة الليبية​ المؤقتة حاتم العريبي أن "الحديث عن انهيار مخرجات ​مؤتمر برلين​ سابق لأوانه وننتظر مواقف من المشاركين فيه"، لافتا الى أن "​اللواء خليفة حفتر​ لن يكون شريكا في ​السلام​".

وشدد العريبي على "اننا متمسكون بتراجع ​القوات​ المعتدية وعودة ​النازحين​"، معتبرا أن "موقف ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن ما يحدث بفي ليبيا غير واقعي".

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