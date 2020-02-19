"الأناضول": الأمم المتحدة تدين قصف قوات حفتر لميناء طرابلس البحري

أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية بأن "​الأمم المتحدة​ تدين بقوة قصف قواتاللواء المتقاعد خليفة حفترلميناء ​طرابلس​ البحري". إضغط للمزيد

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