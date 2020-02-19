مسؤول إيراني: إعفاء العراقيين من التأشيرة في رجب وشعبان ورمضان

أعلن نائب السفير ال​إيران​ي موسى طبطبائي، في بيان، أن "السفر إلى إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من ​السفارة​ أي سيتم إعفاء ​العراق​يين من التأشيرة ثلاثة أشهر"، مشيرا الى أنه "يمكن للعراقي أن يذهب إلى الحدود ومعه ​جواز السفر​ فقط"،

وأعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، استئناف قوافلها الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا في شهر كانون الأول الماضي.