مسؤول إيراني: إعفاء العراقيين من التأشيرة في رجب وشعبان ورمضان

أعلن نائب السفير الإيراني موسى طبطبائي، في بيان، أن "السفر إلى إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة أي سيتم إعفاء العراقيين من التأشيرة ثلاثة أشهر"، مشيرا الى أنه "يمكن للعراقي أن يذهب إلى الحدود ومعه جواز السفر فقط"،
وأعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، استئناف قوافلها الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا في شهر كانون الأول الماضي.
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