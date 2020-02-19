التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في جبلة

أفاد ​التلفزيون السوري​ الرسمي بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ "أهداف معادية" في محيط مدينة جبلة القريبة من قاعدة "حميميم" الجوية للقوات الروسية غربي البلاد".

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