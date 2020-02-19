الصحة الإيرانية: كل مستشفيات مدينة قم في حالة استنفار

أعلن مسؤول ب​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية، عن "فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران إثر الإصابة ب​فيروس كورونا​ القاتل، حيث تم وضع ​مستشفيات​ مدينة "قم" في حالة استنفار".

وأكد السؤول "تعطيل المدارس والجامعات كافة في مدينة قم بإيران غداً الخميس خوفاً من انتشار عدوى كورونا"، لافتا الى أن "حالات الإصابة وضعت تحت المراقبة ولا احتمال لإقامة حجر صحي على المدينة".