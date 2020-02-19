أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، عن "فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران إثر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث تم وضع مستشفيات مدينة "قم" في حالة استنفار".
وأكد السؤول "تعطيل المدارس والجامعات كافة في مدينة قم بإيران غداً الخميس خوفاً من انتشار عدوى كورونا"، لافتا الى أن "حالات الإصابة وضعت تحت المراقبة ولا احتمال لإقامة حجر صحي على المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: كل مستشفيات مدينة قم في حالة استنفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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