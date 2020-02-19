ترامب يشكر الرجل الثالث في البنتاغون

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واشنطن: شكر دونالد ترمب الأربعاء الرجل الثالث في البنتاغون جون رود الذي تورط بشكل غير مباشر في القضية الاوكرانية التي ادت الى محاكمة الرئيس الاميركي بهدف عزله.
وغرد ترمب "اود ان اشكر جون رود لخدمة بلادنا واتمنى له التوفيق في نشاطاته المقبلة".
واعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الاميركية اليسا فرح في بيان ان رود مساعد وزير الدفاع المكلف القضايا السياسية سيستقيل نهاية الشهر.
واضافت ان معاونه جيمس اندرسون سيتولى مهامه بالوكالة بانتظار تعيين ترمب خلفا له ومصادقة الكونغرس على هذه الخطوة.
ولم تتضح سبب استقالة رود لكن بعض وسائل الاعلام الاميركية ذكرت انه هو من أكد ان اوكرانيا انجزت اصلاحات كافية للافادة من مساعدة اميركية بقيمة 250 مليون دولار.
وفي كانون الاول/ديسمبر اتهم ترمب ب"استغلال السلطة" لحجب هذه المساعدة وربطها بتحقيق تجريه كييف في شأن خصمه الديموقراطي جو بايدن.
لكن معلومات عادت الى الواجهة في الاشهر الماضية حول شخصية رود التي ساهمت في زيادة عدد خصومه في البنتاغون وفي مجلس الامن القومي في البيت الابيض.
وردا على سؤال حول الموضوع خلال مؤتمر صحافي قال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون ان ترمب عين رود في هذا المنصب وانه "قادر على اتخاذ قرار اقالته".
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