شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن ينظم حفل تكريم الأم المثالية فى المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الاحتفالية التى نظمها حزب مستقبل وطن أمانة ثالث المحلة، تحت عنوان "احتفالية تكريم الشخصيات العامة والأم المثالية"، مساء اليوم الأربعاء، لتكريم الأمهات المثاليات والشخصيات العامة، حضور فرقة للرقص الشرقى بالشمعدان لإحدى الراقصات.

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وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطنى تلاه فقرة استعراضية لفرقة الفنون الشعبية ثم فقرة الرقص الشرقي بالشمعدان، وفوجئ محمد عريبي أمين عام الحزب بالمحافظة، بذلك فانسحب على الفور من الحفل ومعه قيادات الحزب اعتراضا على تلك الفقرة التى أساءت للحزب وقياداته، معربين عن غضبهم من منظمى الحفل لقيامهم بالإساءة للحزب وقياداته بما تم عرضه من رقص شرقي.

كانت أمانه الحزب قد نظمت حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بحضور المحاسب محمد عريبي أمين عام الحزب بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.