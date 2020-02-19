شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الأرضية: تركيب أجهزة تحذير سمعى ومرئى لوحدات الإدارة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على ضرورة وضع الخطط التدريبية بشكل دائم على رأس الأولويات رؤساء القطاعات ومديرو العموم، وأضاف قائلاً: "لا تهاون مطلقاً بالنسبة لإستكمال ومتابعة تنفيذ المخطط التدريبي المحدد مسبقاً، مشدداً على ضرورة استكمال تحديث البرامج التدريبية بالمحطات وأهمية البحث عن مصادر خارجية لتدريب المهندسين على أعمال عمرات المحركات ودوائر الهيدروليك" .

وتابع محمدين تركيب أجهزة الـ Smart Systemعلى المعدات بالقاهره والمحطات الداخليه للحفاظ عليها وعلى الطائرات التي تقدم الخدمة لها من خلال تنفيذ مخطط التركيب للسلالم والطبالي وعربات الاغذية، مع متابعة لآخر موقف لتعميم الإنتهاء من تركيب أجهزة التحذير السمعي والمرئي لوحدات الإدارة الكهربائية .

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وفي شأن متابعة الأعمال الإنشائية واستكمال تركيب الشبكة الدولية net لبعض المحطات، حيث تابع مخطط التنفيذ لم قد تم الانتهاء منه فعلياً والمتبقي وموعد تنفيذه.

الجدير بالذكر أن محمدين قدم الشكر للعاملين الذين قدموا الخدمة الأرضية والقيام بأعمال التجهيزات للطائرة التي أقلت المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية نظراً لحساسيه وخطورة هذا العمل، وقدم شكره أيضآ للقيادات التى قامت على متابعة أعمال نقل المعدات حتى تمام التنفيذ .