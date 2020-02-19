شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تنتقد التفاوت بين أرقام موازنة الإسكان والحساب الختامى الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر
وتساءلت المهندسة سيلفيا نبيل، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاستها عن سبب وجود وفر يزيد عن مليار جنيه فى الباب الرابع، حيث كان مخصصا له 3 مليارات جنيه وما تم صرفه 284 مليون جنيه فقط، وفى الباب الثالث وفر قدره 858 مليون جنيه، ووجود وفر في الباب الثامن حوالي مليار ونصف، وتوضيح أسباب هذا الأمر من وزارتى المالية والتخطيط.
كما طالبت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، بتوضيح أسباب عدم تعويض المقاولين، رغم كل هذه الوفورات التى بلغت 6 مليارات جنيه في صندوق واحد.
وطالبت اللجنة بالرد على كل تلك الملاحظات ووجود فروقات كبيرة في الأبواب رغم أن الإجمالي يتقرب من الأرقام الصحيحة.
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