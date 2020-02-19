شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تنتقد التفاوت بين أرقام موازنة الإسكان والحساب الختامى الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت المهندسة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة التحول لأسلوب البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التفاوت الكبير بين الأرقام الواردة في الباب الأول من موازنة الإسكان الاجتماعي الخاصة بالأجور، وتلك الواردة بالحساب الختامى لموازنة نفس الجهة فى نفس السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت فى تقديرات الموازنة 10 ملايين جنيه، فى حين بلغت 26 مليون في الحساب الختامي، في حين أن عدد العمالة بلغ فى تقديرات الموازنة 809 عمال وانخفض فى الحساب الختامى إلى 170 شخصا فقط.

وتساءلت المهندسة سيلفيا نبيل، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاستها عن سبب وجود وفر يزيد عن مليار جنيه فى الباب الرابع، حيث كان مخصصا له 3 مليارات جنيه وما تم صرفه 284 مليون جنيه فقط، وفى الباب الثالث وفر قدره 858 مليون جنيه، ووجود وفر في الباب الثامن حوالي مليار ونصف، وتوضيح أسباب هذا الأمر من وزارتى المالية والتخطيط.

كما طالبت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، بتوضيح أسباب عدم تعويض المقاولين، رغم كل هذه الوفورات التى بلغت 6 مليارات جنيه في صندوق واحد.

وطالبت اللجنة بالرد على كل تلك الملاحظات ووجود فروقات كبيرة في الأبواب رغم أن الإجمالي يتقرب من الأرقام الصحيحة.