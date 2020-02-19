طبيب ورجل أعمال وخاض الانتخابات 4 مرات.. معلومات عن نائب سمالوط الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

توفيّ الدكتورعلي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد صراع مع المرض.

ولفظ النائب أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة، بعد أن جرى نقله إليها قبل شهر تقريبًا لمروره بأزمة مرضية، ومن المُنتظر وصول جثمانه إلى مسقط رأسه بمدينة سمالوط، لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

"الكيال" حاصل على بكالوريوس الطب، وعمل طبيبًا بشريًا وتدرج حتى تولى إدارة مستشفى سمالوط المركزي، وعمل بمجال التجارة، خاصة في قطاع المحاجر.

خاض النائب الراحل، الانتخابات البرلمانية 4 مرات منذ عام 2005، ولم يحالفه الحظ سوى في الانتخابات الأخيرة التي نجح في حصد مقعد فيها، ضمن 4 نواب عن الدائرة.