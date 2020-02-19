"إي بي أس" تتفق مع مجموعة البنك الدولي على مساعدة رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشفت "إي بي أس" المتخصصة في المجال اللوجستي، عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة البنك الدولي لدعم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقديم المشورة ومساعدتهن على استخدام منصات التجارة الالكترونية.

وأضافت الشّركة، في بلاغ لها، أنّها ستقدم لرائدات الأعمال تخفيضات على عمليات الشحن كما سيقدم المشروع الدعم إلى حوالي 750 رائدة أعمال.

وستقوم "اي بي اس" بتجھيز فريق من المستشارين والخبراء في التجارة الإلكترونية في كل بلد، تتمثل مھمتھم في تقديم المساعدة والتوجيه والتدريب للشركات في الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

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وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج "إنّ ھذه الشراكة الجديدة تهدف إلى معالجة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سيدات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة، وذلك عبر مساعدتھن في استخدام منصات التجارة الإلكترونية".

وستوفر هذه المنصات لهن الفرص لتسويق منتجاتھن وأعمالھن، وذلك بما يتماشى مع جھود "اي بي اس " والرامية إلى توفير الفرص أمام سيدات الاعمال من صاحبات الشّركات في المنطقة".

وستقدم "اي بي اس " نماذج تدريب متقدمة لسيدات الاعمال في مختلف مواضيع التجارة الإلكترونية لمساعدتھن في إدارة شركاتھن سواء كانت متوسطة أو صغيرة، والعمل على توسيع نطاق أعمالھن.